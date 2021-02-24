Непогода задержится на Урале до конца февраля

Метели и морозы на Урале — следствие мощного циклона, который пришел в регион. Погода в Челябинской области должна наладиться в конце февраля. Об этом «360» сообщил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Мощный циклон вышел на юг Урала. От Оренбурга до Новосибирска по широте располагается [этот циклон] и от Алма-Аты до Тюмени — с юга на север. Очень большой циклон. Контрасты температуры большие. Здесь от нуля и плюсовой температуры в Казахстане до −39…−42 в районе Сургута. На таких контрастах атмосферные фронты дают остатки сильные ветра», — заявил он.

По его словам, в Челябинске действие циклона продлится до конца месяца. Метели закончатся уже 24 февраля. В последующие дни будет облачно, возможен небольшой снег. В ближайшие двое суток будет дуть северный и северо-западный ветер. Потом он сменится на южный, юго-западный.

«Еще сегодня порывистый ветер до 8–12 метров в секунду. Дальше — 3–8 метров в секунду. С 24 по 26 февраля — до −30 ночью. Днем сегодня до −24, завтра — до −17, в пятницу — до −14. В субботу ночью — до −21, днем будет −5. Теплый сектор заденет 28 февраля и 1 марта. Ночью — от −14 до −16, днем — от −6 до −10», — добавил представитель Гидрометцентра.

Из-за непогоды в Челябинской области закрыли ряд дорог. Более 70 населенных пунктов остались без света. Из-за аномальных холодов 24 февраля в школах Челябинска отменены занятия. Также плохие погодные условия стали причиной массовых аварий в Башкирии.