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    29 января 2021, 08:47

    Десятки домов в Симферополе остались без воды из-за аварии на сетях

    Анастасия Калинина

    Более семи улиц в Симферополе временно остались без воды. Утром в пятницу на сетях водоснабжения произошла авария. Об этом сообщил телеканал «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Вода Крыма».
    Десятки домов в Симферополе остались без воды из-за аварии на сетях

    «В связи аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: Симферополь, улица Алексеева, дом​ 27 с 06:00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица Алексеева, Инкубаторная, Академика Стевена, Центральная, Малосадовая, Оленчука, Гурзуфская (частично), а также на прилегающих улицах», — говорится в сообщении.

    Несколько дней назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил сайту «Новый Севастополь», что темп наполнения Чернореченского водохранилища в городе в последнее время превышает расход воды. Из-за засухи в Крыму федеральные власти выделили около пяти миллиардов рублей региону на развитие инфраструктуры для преодоления дефицита воды.

    Ранее эксперты «Туту.ру» рассказали, что россияне массово бронируют отпускные туры и покупают авиабилеты. Среди направлений лидируют Симферополь, Сочи, Анапа, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Геленджик и Калининград.