Десятки домов в Симферополе остались без воды из-за аварии на сетях

«В связи аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: Симферополь, улица Алексеева, дом​ 27 с 06:00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица Алексеева, Инкубаторная, Академика Стевена, Центральная, Малосадовая, Оленчука, Гурзуфская (частично), а также на прилегающих улицах», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил сайту «Новый Севастополь», что темп наполнения Чернореченского водохранилища в городе в последнее время превышает расход воды. Из-за засухи в Крыму федеральные власти выделили около пяти миллиардов рублей региону на развитие инфраструктуры для преодоления дефицита воды.

Ранее эксперты «Туту.ру» рассказали, что россияне массово бронируют отпускные туры и покупают авиабилеты. Среди направлений лидируют Симферополь, Сочи, Анапа, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Геленджик и Калининград.