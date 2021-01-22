Россияне начали массово скупать билеты по семи маршрутам на лето

Россияне начали готовиться к лету. Они массово бронируют отпускные туры и покупают авиабилеты. Среди направлений лидируют Симферополь, Сочи, Анапу, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Геленджик и Калининград.

Большая часть билетов куплена жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт «Лента.ру» со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса «Туту.ру».

При этом средние чеки по оформленным билетам ниже, чем год назад: перелет из столицы в Сочи в этом году обойдется дешевле на 33%, в Анапу — на 11%, в Геленджик — на 43%, в Калининград — на 17%.

Эксперты напомнили, что в прошлом году россияне, которые продумали отпуск заранее и купили билеты более чем за полгода, практически не сэкономили, так как авиакомпании из-за пандемии коронавируса существенно снизили цены. В этом году ситуация может кардинально измениться. Если эпидемическая ситуация улучшится, то перевозчики начнут «отыгрывать падение».

Несмотря на пандемию, многие россияне стремятся улететь на отдых за границу. Эксперты рассказали, как вести себя российскому туристу в условиях ограничения мер из-за коронавируса в странах, открытых для граждан РФ.