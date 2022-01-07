Десятки административных дел из-за снега и мусора завели в Петербурге с начала года

Сотрудники Госжилинспекции Петербурга проверили работу 24 государственных, 40 частных управляющих компаний, 31 ТСЖ и ЖСК. Нарушения обнаружили на 29% проверенных адресов, сообщила «Фонтанка».

В пресс-службе Госжилинспекции сообщили, что больше всего нареканий (37%) пришлась на уборку снега с крыш, еще 20% — невывоз мусора с контейнерных площадок.

По итогам проверки завели 55 административных дел. Среди них, дело в отношении «Невского экологического оператора» — регоператора твердых коммунальных отходов. Нарушителям грозит взыскание на общую сумму 6,4 миллиона рублей.

Главам районов направили письма-представления с фотофиксацией о необходимости принять меры и устранить причины и условия появления нарушений. Ежедневно инспекция проверяет уборку снега и наледи. Сотрудники ведомства следят также за вывозом снега с придомовых территорий и огораживанием опасных зон.

Санкт-Петербург с 1 января присоединился к мусорной реформе. Вывозом твердых коммунальных отходов занялась компания «Невский экологический оператор». Но пока горожане жалуются на мусорный коллапс. В НЭО в ответ ссылаются на новогодние праздники.