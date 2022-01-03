Петербург утопает в мусоре. Виноватыми попытались сделать горожан и новогодние праздники

С 1 января Санкт-Петербург присоединился к мусорной реформе. Вывозом твердых коммунальных отходов занялась компания «Невский экологический оператор». Но пока, судя по множеству жалоб горожан, со своими обязанностями она справляется не слишком успешно. Петербуржцы расценивают происходящее как настоящий коллапс, а в НЭО в ответ ссылаются на новогодние праздники.

Завалило снегом и мусором

О переполненных площадках для мусора жители Петербурга активно пишут в соцсетях и сообщают с помощью обратной связи с «Невским экологическим оператором». Жалобы регистрируют и на портале «Наш Санкт-Петербург».

«Мусор наступает! То, что контейнеры никто не вывозит и мусор заполняет площадки увидели во всем Петербурге», «Мусорный апокалипсис в городе уже не могут игнорировать: официально, нарушения нашли в каждом пятом дворе <…> Мусор не вывозят, придомовые территории не убирают, наледь на кровлях растет в геометрической прогрессии», — такие комментарии оставляют горожане в пабликах во «ВКонтакте».

Источник фото:vk.com/murinotoday

Проблемы начались еще 31 декабря, а за два минувших дня ситуация только усугубилась. Очень много жалоб поступает из Приморского, Красносельского районов. В шоке от переполненных контейнеров и на правом берегу Невы. По оценкам местных жителей, сложно сказать, где такой проблемы сейчас нет.

По словам члена общественного совета ЖКХ при вице-губернаторе Петербурга Кирилла Захаряна, в центре города мусор перестали вывозить еще 30 декабря, при этом баки для отходов почему-то вообще убрали.

«На [улице] Шаврова, к примеру, так было, пока глава комитета по природопользованию не распорядился, туда хоть бак поставили. Но толку-то: бак привезли, глава ТСЖ сама вместе с охранником закидала туда мусор, он так и стоит полный, рядом растет новая гора», — рассказал он в беседе с «Фонтанкой».

Источник фото: vk.com/spburgfree

Виноваты сами горожане

В «Невском экологическом операторе» после волны критики заявили, что в сложившейся ситуации есть и вина местных жителей, которые паркуются рядом с контейнерными площадками и блокируют движение мусоровозов. Еще один фактор — праздники, из-за которых люди стали выбрасывать больше мусора.

По словам гендиректора НЭО Екатерины Горшковой, по данным на второе января, региональный оператор вывез из города 36 тысяч кубических метров отходов. На линии работало больше 380 единиц техники со средним временем работы 17 часов.

Источник фото: vk.com/spbneoreg

«Тем не менее мы начали свою работу в непростое время для коммунальных служб, а именно в новогодние праздники, когда мусора образовывается в наших домах в два раза больше, чем в обычное время», — подчеркнула она в своем обращении к петербуржцам, опубликованном в аккаунте компании во «ВКонтакте».

Кроме того, по ее словам, обстановка осложнялась тем, что часть перевозчиков прекратили свою работу еще до наступления Нового года, поэтому НЭО был вынужден столкнуться с пятикратной нагрузкой на своих сотрудников.

Горшкова заверила, что несмотря на это, компания гарантирует, что все отходы будут вывезены из города. Она признала, что проблемы есть, но указала на то, что горожане должны со своей стороны делать так, чтобы мусор можно было убирать с дворовых территорий.

«Отдельно мы просим, чтобы люди не парковались у контейнерных площадок и не загораживали въезды во двор, потому что зачастую мусоровоз не может проехать и вывезти твердые коммунальные отходы. Мы будем делать все, чтобы наш город был чистым», — добавила Горшкова.

«Мусоровоз не может приехать по звонку»

В пресс-службе НЭО уточнили, что за первые сутки 2022 года было зафиксировано более 500 случаев отсутствия возможности подъезда к отходонакопителям.

«При этом важно понимать, что мусоровоз не может приехать по звонку, у него есть маршрут и в следующий раз он будет в этом месте только на следующий день, что сильно усложняет возможность своевременного вывоза», — подчеркнули в компании.

Источник фото: vk.com/spbneoreg

Еще одна причина несвоевременного вывоза, по словам представителей НЭО, это закрытые контейнерные площадки и закрытые двери во дворы, где стоят баки.

Пользователи в ответ на обращение главы регионального оператора признались, что приведенные цифры больше похожи на имитацию бурной деятельности.

«Интересно, оказывается жители выбрасывают много мусора и вы не были к этому готовы», «Возле наш дома огромный гора мусора машина вообще не паркуется, что на это скажите», «Внезапно оказалось, что горожане генерируют много мусора, а подъезды к помойкам иногда перекрыты машинами! Да еще и снег бывает!» — возмутились подписчики.

Источник фото: vk.com/spburgfree

Эти критические записи удалять не стали, хотя в паблике оператора закрыта возможность оставлять комментарии к другим постам о вывозе мусора.

За вывоз мусора со дворов отвечают «Автопарк № 1 Спецтранс», «Эко Лэнд», «Ресурс АТЭ» и «Эко Васт». Итоги четырех аукционов на вывоз и размещение ТКО «Невский экологический оператор» подвел в ноябре, общая сумма контрактов составила более 12 миллиардов рублей, уточнил РБК.

Ранее глава СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков в беседе с изданием не исключал, что в Петербурге могут возникнуть проблемы с вывозом мусора из-за того, что, в частности, «Эко Лэнд» не располагает нужным количеством специальных мусоровозов для дворов-колодцев и контейнеров для мусоропроводов. А это чревато срывом процесса вывоза мусора из таких домов.

Но как показала практика в мусоре погрязли не только дворы-колодцы в центре, но и площадки для ТКО в других районах города.

«360» направил запрос «Невскому экологическому оператору», чтобы узнать о текущем положении дел и перспективах решении проблемы, но пока компания не представила свой комментарий.

Миллионные штрафы

В Госжилинспекции города заявили, что за первые два дня января были проверены более 400 дворов многоквартирных жилых домов. Нарушения выявили по 89 адресам. Как правила, они были связаны с несвоевременным вывозом мусора, уборкой контейнерных площадок и придомовых территорий, уточнило издание «Городская среда Петербурга».

Больше всего нарушений (37%) приходилось именно на неубранные мусорные баки. По итогам проверок было открыто 19 административных дел, а общая сумма штрафов составила более двух миллионов рублей.

За нарушение графика вывоза отходов к ответственности будет привлечен и «Невский экологический оператор».