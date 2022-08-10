Десятилетнюю студентку МГУ не зачислили на бюджет в «Синергию»

Университет «Синергия» не зачислил десятилетнюю студентку факультета психологии МГУ им. Ломоносова на бюджет. Она не принесла оригиналы документов в приемную комиссию, а также не пришла на сдачу дополнительных вступительных экзаменов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Девочка в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на платное обучение в МГУ. Она успешно проучилась в университете год, но с сентября 2021 года перестала посещать занятия. Родители хотели, чтобы она прошла шестилетний курс за два года.

При этом во время сдачи сессии между отцом девочки и одним из преподавателей возник конфликт. Он утверждал, что дочь специально «завалили» на экзамене.

В «Синергии» рассказали, что юная студентка подавала документы по двум образовательным программам: IT и педагогике. Но на вступительных испытаниях ее не было, поэтому в приказах о зачислении на бюджетные места имени девочки нет.

Кроме того, она подавала документы на пять образовательных программ, где обучение проходит на договорной основе. Срок зачисления студентов по контракту — 24 августа.

До этого в МГУ им. Ломоносова неоднократно заявляли о давлении со стороны родителей юной студентки.