Общество 07 апреля 2024, 12:19 Десять лет назад Донецк объявил независимость от Киева Седьмого апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика РИА «Новости»

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Донецкая Народная Республика 7 апреля отмечает 10 лет со дня независимости от Украины. В этот день в 2014 году объявили о суверенитете и государственной самостоятельности региона, глава ДНР Денис Пушилин напомнил в своем Telegram-канале, как это было.

«Весь март 2014 года активисты народного движения Донбасса выходили на митинги и требовали, чтобы Киев нас услышал. Мы требовали проведения референдума, потому что не согласны были с антироссийской политикой незаконной украинской власти, внешним управлением страной, притеснением русскоязычного населения, проявлениями национализма», — рассказал он.

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Пушилин уточнил, что к ним никто не прислушался. Тогда решили, что референдум определит, чего хотят сами жители. Активисты 6 апреля заняли здание Донецкой облгосадминистрации и установили на нем российский флаг. Ночью подписали декларацию о суверенитете и акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР.

Пушилин добавил, что 7 апреля главы городов и районов тогда еще Донецкой области единогласно проголосовали за принятие этих документов.

«Несколько тысяч активистов, ожидающих перед зданием, с восторгом поддержали данное решение. Так была провозглашена Донецкая Народная Республика и началась подготовка к референдуму», — заключил он.

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей с 10-летием со дня провозглашения республики. Он подчеркнул, что обрести независимость получилось благодаря смелости и патриотизму горожан.