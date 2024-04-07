Общество 07 апреля 2024, 09:46 Многолетний путь домой. Пушилин поздравил ДНР с годовщиной провозглашения республики Пушилин поздравил жителей ДНР с 10-летием со дня провозглашения республики РИА «Новости»

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Смелость, принципиальность и истинный патриотизм позволили жителям Донецка обрести независимость. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил республику с годовщиной провозглашения в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья, ровно 10 лет назад начался наш путь домой, в Россию. <…> Наша республика родилась как ответ на государственный переворот в Киеве в защиту русскоязычного населения против попирания нашей истории и корней», — заявил Пушилин.

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Глава ДНР отметил, что жители региона выходили на митинги и требовали, чтобы Донбасс был услышан, но Киеву нужна была война. Тогда пришлось поставить на кон все, но воля и решительность жителей смогли изменить ход истории.

«Сейчас мы отмечаем 10-ю годовщину этого поворотного события как полноправная часть Российской Федерации. Мы живем в России, где уважают традиции, культуру и историю каждого региона, где не пытаются навязать чуждые ценности и берегут свои. Именно к этому мы стремились, когда определяли судьбу Донбасса», — подчеркнул Пушилин.

Он поблагодарил земляков за смелость, принципиальность и истинный патриотизм. Каждый житель Донбасса — герой.

Седьмое апреля — годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. В этот день 10 лет назад приняли декларацию о суверенитете и акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР. Одиннадцатого мая 2014 года в Донбассе прошли референдумы по вопросу о статусе республик. За самоопределение в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей.

Украинские власти притесняли население юго-восточных областей страны. Вооруженный конфликт в Донбассе длился восемь лет, за эти годы погибли тысячи человек. Осенью 2021 года ситуация обострилась. В ответ на это 21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой Народной Республики, а 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В том же году ДНР вошла в состав России.