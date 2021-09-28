В России сократился вылов самой дешевой рыбы

Российские рыбаки стали отказываться от промысла сардины иваси и ее добыча в 2021 году сократилась. С письмом об этом Российский союз работодателей-рыбопромышленников (РСРР) 20 сентября обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

В секретариате Абрамченко подтвердили его получение, сообщила газета «Ведомости».

В январе — августе 2021 года в России добыто 79 124,8 тонны сардины иваси. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2020-го, подтвердил представитель Росрыболовства.

Если в прошлом году эта рыба добывалась на 23 судах, то в 2021 году — только на 16, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Из письма рыболовов следует, что в следующем году вылов сардины иваси может вновь сократиться.

Сардину иваси любят многие россияне, блюда из нее часто украшают праздничный стол. Эта рыба была очень популярным продуктом в СССР. Зачастую знакомый многим салат сельдь под шубой готовили именно с ней, а не с селедкой. В свое время сельдь иваси вместе с килькой в томате стала своеобразным символом эпохи развитого социализма.