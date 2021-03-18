Сардине иваси подобрали замену. Советы, как вкусно и недорого готовить рыбу

Сардину иваси любят многие россияне, блюда из нее часто украшают праздничный стол. Поэтому информация о том, что рыба может стать дефицитом, встревожила россиян. Росрыболовство успокоило покупателей: никаких сбоев не будет, но для разнообразия можно присмотреться и к альтернативам.

О возможных сбоях в добыче сардины иваси и скумбрии, а также росте цен на некоторые виды рыб сообщил РБК. По данным издания, о проблемах предупредили рыболовные компании «Тралфлот» и «Софко», которые входят в группу «Сигма Марин Технолоджи».

По их словам, сбой в добыче может произойти из-за вступления в силу нового требования по таможенному декларированию судов, которые вылавливают рыбу по российским квотам, но были сделаны или куплены в других странах и обслуживаются в зарубежных портах. До 1 января все суда, построенные или купленные за пределами ЕЭС, но вылавливающие рыбу в исключительной экономической зоне России, обязаны пройти таможенное декларирование. В противном случае рыболовы останутся без права на добычу рыбы по российским квотам.

Вскоре Росрыболовство опровергло эту информацию. Ведомство не видит причин для дефицита иваси и роста цен на нее. В Росрыболовстве заметили, что добытчики, которые имеют незаходные суда, знали о новом требовании еще задолго до того, как оно вступило в силу, и могли подготовиться.

Рыбные хиты

Сардина иваси была очень популярным продуктом в СССР. Зачастую знакомый многим салат сельдь под шубой готовили именно с ней, а не с селедкой.

В свое время сельдь иваси вместе с килькой в томате стала своеобразным символом эпохи развитого социализма. В далекие 1980-е годы добыча рыбы достигала 376 тысяч тонн, а спустя 10 лет рыболовы установили рекорд: 484,4 тысячи тонн. После распада СССР рыбный промысел остановился и возобновился лишь в 2018 году.

Скумбрия же пользуется любовью россиян и в настоящее время. Согласно опросу ВЦИОМ, среди россиян, потребляющих рыбу, 27% чаще всего едят ее.

Эти две популярные рыбы идут на пользу всему организму. Врач-диетолог клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова объяснила «360», что эти виды богаты полезными жирными кислотами, которые благотворно влияют на работу головного мозга, иммунную и сердечно-сосудистую системы.

Рыбы оказывают профилактическое воздействие при таких заболеваниях, как атеросклероз и преждевременное старение организма Дарья Русакова.

Диетолог посоветовала включать в свой рацион жирную рыбу, если же сделать это невозможно по каким-то причинам, то стоит обратить внимание на пищевые добавки с омега-кислотами.

Известный российский шеф-повар и ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев поделился необычным и вкусным рецептом паштета из скумбрии и запеченного картофеля.

«Нужно в первую очередь запечь картошку, затем обработать скумбрию горячего копчения до чистого филе без кожи и костей. После этого охладить картофель, положить все в блендер, добавить немного крем-чиза, соли, перца и пробить все до однородной массы», — рассказал шеф-повар.

По его словам, картофель оттянет яркий привкус рыбьего жира и добавит аромат печеного картофеля.

Альтернатива для россиян

Специалисты уверены, что эти полезные и излюбленные виды рыб можно заменить без удара по бюджету и здоровью. Шеф-повар проектов «Хачико Бар» и «Апероль бар» Даирбек Муталибов рассказал «360», что дальневосточную иваси и скумбрию можно поменять на черноморскую лакедру, кефаль и макрель. Из бюджетных вариантов можно попробовать треску, кету и палтус, красную рыбу.

Даирбек Муталибов также поделился рецептом приготовления макрели с рисом.

«Сначала отвариваем рис до полной готовности. Затем берем филе макрели, солим и перчим. Далее обжариваем на сковороде с каждой стороны по две-три минуты. Нарезаем кубиками свежие огурцы и растапливаем сливочное масло. На тарелку выкладываем рис, поливаем его топленым маслом, сверху выложим макрель с огурцами. Наконец, поливаем блюдо соусом терияки и украшаем зеленью», — рассказал шеф-повар.

Рыбный кризис

Морепродукты — это самая продаваемая во всем мире еда. Зачастую рыбу продают через сложные и непрозрачные цепочки поставок, поэтому высок риск неправильной маркировки.

Не так давно британская газета The Guardian обнаружила, что более чем в 30 странах происходит мошенничество с морепродуктами. Анализ ДНК показал, что зачастую дорогую рыбу подменяют дешевыми и низкосортными типами. Антирекордсменами по неправильной маркировке морепродуктов стали США и Канада.

Такой вид мошенничества может навредить здоровью покупателя. Некоторые дешевые виды рыб усваиваются в организме с трудом, а другие могут быть переносчиками опасных паразитов.