facebook_pixel
    25 июля 2020, 18:05

    «Держится молодцом»: стало известно о состоянии избитого грабителями экс-главы «Ростсельмаша»

    Андрей Иванов

    Грабители избили бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в его собственном доме в Ростовской области. Сейчас 83-летний мужчина в больнице. Его навестил губернатор региона Василий Голубев. Он рассказал на своей странице в Instagram, что Песков «держится молодцом», хотя находится в тяжелом состоянии.

    «Сегодня доктора разрешили навестить в больнице Юрия Александровича Пескова. Вопреки обстоятельствам, настроение у него бодрое, держится он молодцом. Мы тепло пообщались. Состояние Юрия Александровича, по оценкам врачей, стабилизировано, но все еще остается тяжелым», — написал Голубев.

    Глава Ростовской области пожелал Пескову скорейшего выздоровления, а он попросил Голубева передать благодарность всем, кто за него переживает.

    Грабители напали на дом экс-руководителя «Ростсельмаша» в Азовском районе Ростовской области на прошлых выходных. Во время налета погибла 80-летняя сестра Пескова. Сам он получил серьезную травму головы. У пожилого мужчины частичная амнезия.

    Песков руководил «Ростсельмашем» с 1978 по 1996 год. С его именем связано становление отечественного комбайностроения.

    Новости SMI.FM