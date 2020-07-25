«Держится молодцом»: стало известно о состоянии избитого грабителями экс-главы «Ростсельмаша»

«Сегодня доктора разрешили навестить в больнице Юрия Александровича Пескова. Вопреки обстоятельствам, настроение у него бодрое, держится он молодцом. Мы тепло пообщались. Состояние Юрия Александровича, по оценкам врачей, стабилизировано, но все еще остается тяжелым», — написал Голубев.

Глава Ростовской области пожелал Пескову скорейшего выздоровления, а он попросил Голубева передать благодарность всем, кто за него переживает.

Грабители напали на дом экс-руководителя «Ростсельмаша» в Азовском районе Ростовской области на прошлых выходных. Во время налета погибла 80-летняя сестра Пескова. Сам он получил серьезную травму головы. У пожилого мужчины частичная амнезия.

Песков руководил «Ростсельмашем» с 1978 по 1996 год. С его именем связано становление отечественного комбайностроения.