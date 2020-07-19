СМИ: неизвестные напали на дом бывшего директора «Ростсельмаша»

Сестра Юрия Пескова погибла. Сам он госпитализирован с травмой головы.

Разбойное нападение на дом произошло 19 июля, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области. На месте работают полицейские и сотрудники Следственного комитета.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства нападения.

Грабители напали на дом, когда Песков заходил в него, сообщил телеканал РЕН ТВ. Пожилого мужчину и его сестру связали. Женщине в рот запихнули кляп. Предположительно, именно из-за этого она умерла — сестра бывшего директора завода задохнулась. У Пескова частичная амнезия. Известно, что грабители ударили мужчину по голове.

Песков возглавлял «Ростсельмаш» около 20 лет, с 1978 по 1996 год. Около года он работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков — Герой Социалистического Труда, обладатель орденов и различными премий. Сейчас ему 83 года, он живет на пенсии в поселке на берегу Азовского моря, в 100 километрах от Ростова-на-Дону.

В группу «Ростсельмаш» входят одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Там выпускается техника под брендами Rostselmash и Versatile.