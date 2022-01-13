Дерматолог рассказала, как сохранить здоровой кожу лица в морозную погоду
Дерматолог Егорова: чтобы сохранить здоровой кожу лица, не нужно умываться перед выходом на улицу
Во время сильных заморозков не стоит умывать лицо перед выходом на улицу. Эти меры нужно соблюдать для того, чтобы кожа сохраняла молодой и здоровый вид. Таким мнением с NEWS.ru поделилась врач-дерматолог Татьяна Егорова.
По ее словам, гидролипидный слой хорошо защищает ткани от мороза, поэтому никакой другой защиты коже давать не нужно.
«Гидролипидный слой кожи хорошо ее защищает от мороза, −16 это не сильный мороз, если температура ниже −25 по Цельсию, то на Крайнем Севере, например, обмазываются жиром нерпы, но в Москве это нереально — он сильно пахнет. Просто ничего не надо в такую погоду, нормальная кожа сама себя защищает. Любой крем содержит воду, и этот слой будет кристаллизоваться на морозе. А когда приходишь домой — кожа также сама оттаивает, не нужно ее растирать. Но если она сильно шелушится, можно помазать кремами категории эмолента — они хорошо помогают восстановиться», — подчеркнула специалист.
Ранее сообщалось, что в центральной части России к Крещению, 19 января, температура воздуха понизится до 20 градусов мороза. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. При этом с 14 по 16 января, по его словам, погода будет достаточно мягкой.