Дерматолог рассказала, как сохранить здоровой кожу лица в морозную погоду

Во время сильных заморозков не стоит умывать лицо перед выходом на улицу. Эти меры нужно соблюдать для того, чтобы кожа сохраняла молодой и здоровый вид. Таким мнением с NEWS.ru поделилась врач-дерматолог Татьяна Егорова.

По ее словам, гидролипидный слой хорошо защищает ткани от мороза, поэтому никакой другой защиты коже давать не нужно.

«Гидролипидный слой кожи хорошо ее защищает от мороза, −16 это не сильный мороз, если температура ниже −25 по Цельсию, то на Крайнем Севере, например, обмазываются жиром нерпы, но в Москве это нереально — он сильно пахнет. Просто ничего не надо в такую погоду, нормальная кожа сама себя защищает. Любой крем содержит воду, и этот слой будет кристаллизоваться на морозе. А когда приходишь домой — кожа также сама оттаивает, не нужно ее растирать. Но если она сильно шелушится, можно помазать кремами категории эмолента — они хорошо помогают восстановиться», — подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что в центральной части России к Крещению, 19 января, температура воздуха понизится до 20 градусов мороза. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. При этом с 14 по 16 января, по его словам, погода будет достаточно мягкой.