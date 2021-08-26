Дерматолог рассказал, какую процедуру не стоит проводить в домашних условиях

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказал о процедуре, которую опасно проводить в домашних условиях. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По данным NEWS.ru, специалист сказала, что в домашних условиях опасно делать пилинг. У этой процедуры много этапов, в которых можно совершить ошибки: неправильная подготовка кожи, неправильное нанесение препарата и неправильный уход после.

«Часто люди не могут рассчитать концентрацию либо неровно накладывают, бывает неправильное время экспозиции — то есть то время, в течение которого мы держим средство на лице», — пояснила Егорова.

Неправильно нанесенный химический пилинг может привести к ожогам на лице. А при неверном уходе можно занести инфекцию. Кожа после пилинга тонкая и легко травмируется. Кроме того, ни в коем случае нельзя сдирать корочки после процедуры, добавила Егорова.

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