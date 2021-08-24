Косметолог рассказал, как сохранить хороший вид кожи после 60 лет

Женщины после 60 лет часто сталкиваются с опущением тканей лица, потерей эластичности кожи и естественным старением. О том, как замедлить эти процессы без пластических операций, рассказала косметолог Марият Мухина. Интервью со специалистом опубликовал сайт NEWS.ru.

По словам косметолога, даже в 60 можно выглядеть эффектно и молодо, при этом ложиться под нож пластического хирурга вовсе не обязательно. Женщинам и мужчинам в этом возрасте достаточно воспользоваться услугам профессионального массажа. Даже в центре Москвы его стоимость варьируется от 500 до 1500 рублей.

«Народная медицина не поможет вам действительно сохранить молодость, все равно понадобится помощь профессионалов и качественных омолаживающих средств. „Огурцы на глаза“ нельзя назвать действительно рабочим средством, а Face-фитнес это уроки гримас, порождающие морщины», — сообщила специалист.

Мухина добавила, что процедуры массажа помогают «выгнать» из лица воду, очистить лимфопроток, улучшить кровоснабжение лица и отток вен головы. Кроме того, нельзя забывать о правильном питании и здоровом сне. Рацион человека, начиная с 35 лет, должен включать продукты, обогащенные витаминами и фитоэстрогенами, которые позволяют не принимать гормоны и при этом сохранять нормальный фон.