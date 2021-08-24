facebook_pixel
    24 августа 2021, 17:20

    Косметолог рассказал, как сохранить хороший вид кожи после 60 лет

    Оксана Лавнюженко

    Женщины после 60 лет часто сталкиваются с опущением тканей лица, потерей эластичности кожи и естественным старением. О том, как замедлить эти процессы без пластических операций, рассказала косметолог Марият Мухина. Интервью со специалистом опубликовал сайт NEWS.ru.

    Косметолог рассказал, как сохранить хороший вид кожи после 60 лет

    По словам косметолога, даже в 60 можно выглядеть эффектно и молодо, при этом ложиться под нож пластического хирурга вовсе не обязательно. Женщинам и мужчинам в этом возрасте достаточно воспользоваться услугам профессионального массажа. Даже в центре Москвы его стоимость варьируется от 500 до 1500 рублей.

    «Народная медицина не поможет вам действительно сохранить молодость, все равно понадобится помощь профессионалов и качественных омолаживающих средств. „Огурцы на глаза“ нельзя назвать действительно рабочим средством, а Face-фитнес это уроки гримас, порождающие морщины», — сообщила специалист.

    Мухина добавила, что процедуры массажа помогают «выгнать» из лица воду, очистить лимфопроток, улучшить кровоснабжение лица и отток вен головы. Кроме того, нельзя забывать о правильном питании и здоровом сне. Рацион человека, начиная с 35 лет, должен включать продукты, обогащенные витаминами и фитоэстрогенами, которые позволяют не принимать гормоны и при этом сохранять нормальный фон.