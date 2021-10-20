Дерипаска связал обыски в домах его родных в США с попыткой найти русский след в выборах 2016 года

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что удивлен тупостью части истеблишмента США, которые все еще пытаются найти российский след в выборах американского президента в 2016 году. Таким образом бизнесмен прокомментировал обыски в домах своей семьи в Штатах.

«Не перестаю удивляться запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году», — написал он в своем Telegram-канале.

Дерипаска посчитал, что нужно признать очевидное: экс-президент США Дональд Трамп победил в 2016 году не сам.

«Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон)», — заметил российский бизнесмен.

Он отметил, что американскому истеблишменту удобно кормить свой электорат байками об ужасных русских.

«Не хочется останавливаться, конечно, но придется», — заключил Дерипаска.

Ранее стало известно, что в доме на Манхэттене, который может иметь отношение к Олегу Дерипаске, ФБР провело обыски. Также, по данным СМИ, осмотру подвергся и особняк в Вашингтоне.

Представитель российского бизнесмена подтвердил обыски. При этом он объяснил, что дома принадлежат не Дерипаске, а его родным. Известно, что обыски прошли на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

Соединенные Штаты ввели санкции против Дерипаски и восьми его активов в 2018 году. Российский бизнесмен в 2019 году подал в суд на Минфин США. Он заявил, что потерял более семи миллиардов долларов из-за несправедливых мер. В итоге в июне 2021 года суд отклонил его иск с требованием отменить введенные санкции.