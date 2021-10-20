Сотрудники ФБР завершили обыски в связанном с Дерипаской доме в Нью-Йорке

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США завершили обыски в районе Нью-Йорка Манхэттен — в доме, который якобы может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Спецслужбы уже покинули участок, на котором расположено здание, и уехали оттуда на черных джипах.

Подробности ситуации на Манхэттене рассказал корреспондент ТАСС, который находился на месте событий. Один из американских полицейских уточнил: представители спецслужб ранее сообщили ему, что завершили все необходимые процедуры. Пока больше никаких комментариев от силовых структур не последовало.

Ранее о том, что в другом здании, якобы связанном с Дерипаской, провели обыски, сообщила журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер. По ее данным, агенты ФБР вносили в дом в Вашингтоне осветительное оборудование. В самом бюро заявили, что ни подтверждать, ни опровергать эту информацию не собираются.

Представитель российского бизнесмена подтвердил в беседе с «Коммерсантом», что обыски действительно проходят. Однако дома в Нью-Йорке и Вашингтоне принадлежат не самому Дерипаске, а его родственникам. Сам бизнесмен не является собственником зданий. Его представитель также уточнил, что обыски ведутся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

США ввели санкции против Дерипаски и восьми его активов в 2018 году. В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США — он заявил, что потерял более семи миллиардов долларов из-за несправедливых мер. При этом в июне 2021-го суд отказал ему в иске с требованием отменить введенные санкции.