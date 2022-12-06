Общество 06 декабря 2022, 01:05 Депздрав Москвы опроверг сообщения об очередях из скорых в больницы из-за гриппа Депздрав Москвы: информация об очередях из «скорых» возле больниц является ложной

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Медицинские учреждения Москвы обладают всеми ресурсами для оказания помощи заболевшим ОРВИ и гриппом. Об этом РИА «Новости» рассказали в столичном департаменте здравоохранения, опровергнув слухи о трудностях из-за роста заболеваемости гриппом.

«Информация о том, что в связи с распространением вируса гриппа в Москве наблюдаются сложности с работой медицинских служб, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

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В департаменте отметили, что для обеспечения стационарной помощи горожанам медики подготовили необходимое количество инфекционных коек.

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«Количество медработников позволяет обеспечить своевременное оказание помощи в поликлиниках и на дому. В настоящее время поликлинические мощности задействованы на 75%», — заверили в департаменте.

Работа скорой медицинской помощи соответствует сезонному подъему заболеваемости и не является пиковой. Дефицита врачей и фельдшеров, выезжающих на вызовы, не зафиксировано. Также уточняется, что в последнюю неделю в Москве наблюдается снижение темпов роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что этой зимой ожидаются три волны заболеваемости гриппом. Сейчас россияне переживают первую волну.