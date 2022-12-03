Здоровье 03 декабря 2022, 03:02 Следующая волна гриппа в России наступит после новогодних праздников Врач-инфекционист Тимаков: в России ожидаются три волны заболеваемости гриппом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Это зимой ожидаются три волны заболеваемости гриппом. Об этом ТАСС сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, сейчас россияне как раз переживают первую волну.

«Сейчас идет первая волна. Вероятнее всего, вторая волна будет после новогодних праздников, в середине января. Третья волна будет в конце февраля», — сказал он.

Реклама

По мнению инфекциониста, через несколько недель будет пик заболеваемости, а потом она пойдет на спад.

Реклама

Тимаков напомнил, что грипп не формирует перекрестный иммунитет. Видов этого заболевания много и поэтому, переболев одним штаммом, можно подхватить другой в следующую волну.

Он добавил, что четырехвалентная вакцина защищает от основных штаммов вируса.

Завкафедрой инфекционных заболеваний у детей Санкт-Петербургского педиатрического университета Владимир Тимченко объяснил участившиеся случаи гриппа и ОРВИ пандемией коронавируса. Он считает, что в этот период население почти не болело обычной простудой, из-за чего образовался «принцип иммунного долга».