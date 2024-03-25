Общество 25 марта 2024, 13:07 Депздрав Москвы обновил список госпитализированных после теракта Депздрав: 76 человек доставили в медучреждения Москвы после теракта РИА «Новости»

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Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список доставленных в столичные медицинские учреждения после террористического акта в Crocus City Hall.

По состоянию на 25 марта в нем находятся 76 человек, среди них четыре ребенка, 23 пациента в тяжелом состоянии, а шесть — в крайне тяжелом.

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Вице-мэр по социальному развитию Анастасия Ракова отметила, что столичные медики делают все необходимое для выздоровления и спасения пациентов.

«Мы наблюдаем положительную динамику по пострадавшим, которых доставили к нам в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Это позволяет оказывать медицинскую помощь им уже в профильных отделениях. За последние сутки домой выписали 16 пациентов», — отметила она.

Все пациенты в полном объеме получают комплексную медицинскую помощь, их лечением занимаются высококвалифицированные московские специалисты.

Теракт и пожар в Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта, перед выступлением музыкальной группы «Пикник». В здание концертного зала ворвались вооруженные люди в камуфляже и открыли огонь по мирным людям.