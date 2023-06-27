Общество 27 июня 2023, 07:26 Депутаты захотели отменить НДФЛ для одной категории граждан Депутаты внесут в ГД законопроект об отмене НДФЛ для лиц с доходом меньше 30 тысяч рублей Freepik

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Депутаты внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. Об этом написал ТАСС со ссылкой на текст документа.

Инициаторами выступили депутаты от ЛДПР. Поправки планируется внести в статью 217 Налогового кодекса. Согласно им, указанная категория людей будет иметь нулевую ставку НДФЛ. Авторы законопроекта считают, что благодаря этому россияне с низким уровнем зарплат смогут сохранить часть заработанных средств и повысить свой уровень жизни.

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Сейчас ставка налога на доходы физических лиц в РФ равна 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей, и 13% для всех остальных. Если законопроект примут, он вступит в силу в начале следующего года.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изменении налогообложения для россиян, работающих на отечественные компании из-за рубежа. Удаленные сотрудники будут платить НДФЛ по ставке 13-15% в зависимости от своего налогового резидентства и общей облагаемой суммы дохода.