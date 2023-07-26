Эксклюзив 26 июля 2023, 13:46 «Адовая ситуация». В Тольятти мать морила двоих детей голодом, подкармливая лишь кошачьей едой Органы опеки изъяли двоих сыновей у жительницы Тольятти, морившей их голодом

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Органы опеки изъяли двоих сыновей у жительницы Тольятти, которая морила детей голодом и иногда кормила кошачьим кормом. «360» узнал детали от подруги женщины.

Приятельница была одной из сообщивших в правоохранительные органы о ненадлежащем обращении с детьми. По словам женщины, она пыталась повлиять на мать мальчиков.

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«Я просто думала, что она облагоразумится, одумается. Когда я понимаю, что этого не случается, да, мы заявили», — сказала подруга.

К квартире, в которой жили дети, приехала сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних Надежда. Она долго пыталась вызвать сотрудников МЧС, чтобы они сломали дверь, поскольку за ней слышался детский плач, вспомнила жительница Тольятти.

Вскрывать квартиру самостоятельно не разрешили, так как это нарушение законодательства. В итоге спасатели все же прибыли на место и сломали дверь.

«Там адовая ситуация, что они увидели», — подчеркнула женщина.

Она опровергла слухи, что соседи как-то помогали в спасении. Они проявили равнодушие и никак не участвовали, заявила подруга матери.

В квартире находились двое детей. Младший лежал в люльке и кричал, по нему ползали мухи. На ребенке был только подгузник.

Не знает, от кого нагуляла

По словам подруги, с матерью и детьми три года жил мужчина. Официально он не отец мальчиков.

«Про старшего он изначально знал, что он не отец — она гуляла, когда с ним сошлась, у нее уже был ребенок. Второй ребенок — он еще 50 на 50 надеялся, что это его ребенок», — сообщила женщина.

Мать детей не скрывала, что ведет разгульный образ жизни. Она всем говорила, что не знает, от кого нагуляла младшего ребенка, отметила приятельница. Однако сожитель все равно предлагал стать отцом мальчиков по документам.

«Он обоих хотел подписать на себя, но она ему запретила, чтобы пособие нормально платили», — пояснила подруга.

После изъятия детей женщина общалась с этим мужчиной в соцсетях. Она спросила, почему сожитель не сообщил в органы о жестоком обращении с детьми. Он ответил, что мать мальчиков ему угрожала.

«Ты мужик, у тебя на глазах умирают дети, а ты боялся что она тебя убьет», — возмутилась приятельница.

Она добавила, что шокирована поведением мужчины. По мнению подруги, храня молчание, он стал соучастником издевательств.