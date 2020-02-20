Депутаты приняли закон о выплате маткапитала за первого ребенка

«Единая Россия» на прошлой неделе внесла поправки в документ о маткапитале, который раньше полагался только при рождении второго ребенка.

Изменения продлят программу маткапитала до конца 2026 года. Каждый год сумму будет индексировать. Семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, получат 466 617 рублей. При появлении второго и последующих детей семьи будут получать 616 617 рублей. Хоть капитал и материнский, его смогут получить и отцы. Единственные опекуны-мужчины первого ребенка получат деньги, если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.

Поправки также коснулись и волокиты с оформлением и получением маткапитала. Оформить его можно будет в течение пяти дней, а получить — в течение 10 (ранее можно было прождать месяц).

Документ подготовили по поручению президента России Владимира Путина. Впервые он его озвучил во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.