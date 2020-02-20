    20 февраля 2020, 13:36

    Депутаты приняли закон о выплате маткапитала за первого ребенка

    Андрей Иванов

    Расширению программы материнского капитала быть. Депутаты приняли закон, по которому деньги будут платить за первого ребенка. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Единая Россия» на прошлой неделе внесла поправки в документ о маткапитале, который раньше полагался только при рождении второго ребенка.

    Изменения продлят программу маткапитала до конца 2026 года. Каждый год сумму будет индексировать. Семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, получат 466 617 рублей. При появлении второго и последующих детей семьи будут получать 616 617 рублей. Хоть капитал и материнский, его смогут получить и отцы. Единственные опекуны-мужчины первого ребенка получат деньги, если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.

    Поправки также коснулись и волокиты с оформлением и получением маткапитала. Оформить его можно будет в течение пяти дней, а получить — в течение 10 (ранее можно было прождать месяц).

    Документ подготовили по поручению президента России Владимира Путина. Впервые он его озвучил во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.