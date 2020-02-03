На выплату маткапитала могут выделить более 1,5 трлн рублей

Минтруд России предложил выделить свыше 1,5 триллиона рублей на предоставление материнского капитала в 2020–2022 годах.

Эти средства планируют выделить на обеспечение расширения программы на первого ребенка, а также на увеличение размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС.

Отмечается, что изначально на выплату материнского капитала закладывалось более 945 миллиардов рублей на три года. Проект поправок предполагает рост финансирования до 428 миллиардов рублей. в 2020 году, 522 миллиарда — в 2021 году и 582 миллиарда — в 2022 году.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что проект поправок о расширении программы маткапитала поступит в Государственную думу до конца первого квартала текущего года.

В ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин выступил с предложением об изменениях в программе материнского капитала. Так, маткапитал начнут выдавать на первенца. Сумма, которая будет доступна к получению, составит 466 617 рублей.

Кроме того, по решению главы государства, родители, чьи дети родились в 2020 году и позже, смогут получать материнский капитал до 31 декабря 2026 года. Путин также дал поручение каждый год индексировать выплаты по маткапиталу.