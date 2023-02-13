13 февраля 2023, 10:56
Подмосковье первым в России упростило оформление пособия при рождении ребенка
Оформление пособия на новорожденных упростили в Подмосковье. Теперь для этого не нужно собирать письменные согласия от всех совершеннолетних членов семьи. Оправить заявку можно через «Госуслуги», сообщили в Мингосуправления региона.
Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что при подаче онлайн-заявления нужно указать данные всех членом семьи.
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«Теперь, благодаря оптимизации, получить его можно полностью в электронном виде. Это позволит оформить выплату, даже если по каким-то причинам не вся семья дома», — отметила она.
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Воспользоваться услугой может один из родителей не позднее, чем через полгода после рождения ребенка. Ответ придет в личный кабинет на портале.
В ведомстве напомнили, что выплату назначают семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума региона — 17 277 рублей.
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