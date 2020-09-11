Депутаты предложили ввести налоговый вычет за услуги самозанятых россиян

По словам депутата, в настоящий момент налоговый вычет можно получить лишь с услуг, которые были предоставлены репетиторами или специалистами, открывшими ИП. Нередко люди регистрируются как самозанятые. Как считает Фаррахов, есть хороший потенциал «для обеления рынка».

«Ведь подобные услуги очень востребованы. Граждане, получая образовательные или медицинские услуги у официально зарегистрированных специалистов, смогут возвращать себе часть денег», — пояснил член комитета Госдумы.

Он заключил, что благодаря такому нововведению услуги станут более финансово доступными.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили за то, чтобы обнулить налог на доход самозанятым. Это касается тех случаев, если полученные деньги оказались не больше прожиточного минимума. Парламентарии готовят соответствующий законопроект. По мнению специалистов, это позволит поставить дело на ноги, и только после этого самозанятый сможет зарабатывать.