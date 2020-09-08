Часть самозанятых предложили освободить от налогов

В Госдуме выступили за то, чтобы обнулить налог на доход самозанятым. Это касается тех случаев, если полученные деньги оказались не больше прожиточного минимума. Парламентарии готовят соответствующий законопроект.

О нем РИА «Новости» рассказал один из авторов идеи, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа.

«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум», — заявил он.

Депутат отметил, что деньги нужны самозанятому в первую очередь для развития своего дела. Если его доходы и так небольшие, то для него нужно ввести льготы. Это позволит поставит дело на ноги, и только после этого самозанятый сможет зарабатывать.

Ранее сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) подсчитали доходы миллиона зарегистрировавшихся самозанятых россиян. По данным ведомства, таким образом из серой зоны экономики выведено 130 миллиардов рублей. Из них 3,5 миллиарда бюджет получил в качестве налогов.