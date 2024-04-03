Общество 03 апреля 2024, 11:36 Депутаты предложили ужесточить ответственность за провоз патогенов Пискарев: в ГД внесут проект о лишении свободы до 12 лет за провоз патогенов Freepik

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Парламентарии разработали законопроект, ужесточающий наказание за нарушение правил безопасности при обращении с вирусами и токсинами. Согласно новым поправкам, преступникам за провоз патогенов в Россию будет грозить до 12 лет тюрьмы. Об этом заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами. В ближайшее время они будут внесены в Госдуму», — отметил он.

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Депутат добавил, что Россия столкнулась с новыми вызовами и угрозами, поэтому ради укрепления безопасности страны ответственность за контрабанду патогенов необходимо ужесточить. По его словам, новые поправки предусматривают уголовное наказание для злоумышленников, которые провозили на российскую территорию различные вирусы, микроорганизмы, токсины и биоагенты, полученные в результате генетических манипуляций и биосинтеза.

«США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях», — подчеркнул Пискарев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную и административную ответственность за участие в нежелательных в России организациях. Авторы инициативы указали, что некоторые зарубежные структуры представляют угрозу для страны.