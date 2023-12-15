Общество 15 декабря 2023, 20:52 Следком предложил лишать гражданства РФ за все тяжкие преступления СК призвал лишать российского гражданства за любые тяжкие преступления РИА «Новости»

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Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства России за совершение любых тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Действующее законодательство позволяет суду лишать приобретенного гражданства при изнасиловании. Однако эта норма не действует при других тяжких преступлениях, за которые установлены более длительные сроки наказания.

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Возможность лишения российского паспорта за правонарушения предусмотрена статьей 24 нового федерального закона о гражданстве. Его приняли 28 апреля 2023 года. Документ вступил в силу 26 октября.

Двух россиян в Москве 13 декабря впервые лишили гражданства за преступления. Меру приняли в отношении двух мужчин, которых привлекли к ответственности за хранение запрещенных веществ.

Накануне в органы МВД направили информацию о семи осужденных для принятия решения о прекращении гражданства. Их могут лишить российских паспортов за такие преступления, как уклонение от воинской службы, призывы к терроризму, наркоторговля и изнасилование.