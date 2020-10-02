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    02 октября 2020, 23:51

    Подмосковного участкового уволили за поддельную справку в деле Михаила Ефремова

    Ксения Басырова

    Участковый из Котельников выдал поддельную справку, связанную с делом Ефремова, за что был уволен из органов внутренних дел. Какой именно документ он выдал, не уточняется.
    Подмосковного участкового уволили за поддельную справку в деле Михаила Ефремова

    «По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Ее слова приводит «Интерфакс».

    Уточняется, что справка содержала сведения, не соответствующие действительности.

    Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера, водитель которого скончался в больнице из-за полученных травм. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.

    Актера приговорили к восьми годам лишения свободы и забрали права на три года. В ходе судебных слушаний Ефремов лишь частично признал свою вину, а также заявил, что не помнит произошедшего и что за рулем в тот вечер мог быть не он.

    Новости SMI.FM