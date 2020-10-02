Подмосковного участкового уволили за поддельную справку в деле Михаила Ефремова
«По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Ее слова приводит «Интерфакс».
Уточняется, что справка содержала сведения, не соответствующие действительности.
Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера, водитель которого скончался в больнице из-за полученных травм. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.
Актера приговорили к восьми годам лишения свободы и забрали права на три года. В ходе судебных слушаний Ефремов лишь частично признал свою вину, а также заявил, что не помнит произошедшего и что за рулем в тот вечер мог быть не он.