Подмосковного участкового уволили за поддельную справку в деле Михаила Ефремова

Участковый из Котельников выдал поддельную справку, связанную с делом Ефремова, за что был уволен из органов внутренних дел. Какой именно документ он выдал, не уточняется.

«По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Уточняется, что справка содержала сведения, не соответствующие действительности.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера, водитель которого скончался в больнице из-за полученных травм. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.

Актера приговорили к восьми годам лишения свободы и забрали права на три года. В ходе судебных слушаний Ефремов лишь частично признал свою вину, а также заявил, что не помнит произошедшего и что за рулем в тот вечер мог быть не он.