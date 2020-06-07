Росстат рассказал, где самые высокие зарплаты в России. И это не Москва

Самый большой средний заработок оказался на Чукотке — 109,1 тысячи рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ с 101,5 тысячи рублей в месяц. А замыкает тройку лидеров российская столица, там в среднем люди зарабатывают 95,5 тысячи рублей.

Еще в топ-5 вошли Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).

Росстат рассказал, и где жители получают меньше всего — это Ивановская область, Дагестан, Кабардино-Балкария и Алтайский край — там заработок в среднем в месяц варьируется от 27 до 28 тысяч рублей.

Ранее сервис по поиску работы опубликовал, как поменялись зарплаты на рынке труда во время пандемии. Оказалось, что самыми высокооплачиваемыми стали профессии в сфере логистики и склада. Так, к примеру, водителям-экспедиторам и грузчикам предлагают зарплату до 155 тысяч рублей.