Депутаты предложили конфисковывать животных у живодеров

«Мы предлагаем несколько оснований для конфискаций, связанных с жестоким обращением с животными. Первое — непосредственно жестокое обращение, когда живодер покалечил животное, избил или надругался. Мы предлагаем у таких людей изымать животных. Сегодня животные фактически остаются у живодеров, пока идет следствие. Человека, возможно, привлекут к ответственности, а может, и нет», — объяснил Бурматов.

Он уверен, что в таких ситуациях первое, что необходимо сделать, — конфисковать питомца, а потом уже детально разбираться. Таким образом животное получит максимальную защиту. Также ранее отдельной мерой были предложены штрафы за жестокое обращение — до 200 тысяч рублей для физических и юридических лиц. Бурматов добавил, что Минюст уже согласовал это предложение.

«Недавно в Ростовской области прогремела история с биглем. Это та самая ситуация. Да, участковый взял объяснения, пока он решал о возбуждении дела, человек просто уехал с этим псом в другой город. Неизвестно, что с собакой стало, которую он систематически избивал, и это попало на камеры. Жив ли пес вообще», — рассказал глава комитета.

Второе основание для конфискации — содержание животных, которых запрещено держать.

«Например, в Москве на балконе одной квартиры живет пума. Это может плачевно закончиться для хозяев и случайных людей. По закону пуму запрещено содержать. Такого человека оштрафуют, если на это отреагируют правоохранительные органы. Но куда денется с этого балкона животное? Оно должно быть изъято», — пояснил он.

И третье основание — жестокое обращение с животными, которые используются в культурно-зрелищных мероприятиях. Например, зоопарки, цирки. Если было обнаружено краснокнижное животное, проживающее в неподобающих условиях, то организацию просто оштрафуют, а цирк переместится в другой город. Поэтому так важно на время следственных действий забирать животных от предполагаемых мучителей.

«Такую инициативу мы предложили. С нашей точки зрения она эффективная. <…> Конфискованных животных на время процессуальных действий будут помещать на передержку, в приют или реабилитационный центр, в зависимости от состояния животного», — объяснил Бурматов.

Если животное забирают у владельца навсегда, то его помещают в приют, который потом устраивает кошек и собак в добрые руки. Если животное дикое, то оно останется в специальном приюте.