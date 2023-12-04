Общество 04 декабря 2023, 15:39 Депутаты предложили давать 10 лет тюрьмы за утечку данных Пакет законопроектов, ужесточающих наказание за утечку данных, внесли в Госдуму РИА «Новости»

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В Госдуму направили пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за утечку персональных данных россиян. В отдельных случаях злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщил в Telegram-канале замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Парламентарий напомнил, что ущерб от утечек в 2022 году составил порядка восьми миллиардов рублей. Многие компании не охраняют персональные данные должным образом, поскольку штрафы до 300 тысяч рублей «мало кого стимулируют», подчеркнул Турчак.

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На фоне этого партия предложила поправки в КОАП и УК РФ, чтобы установить наказание пропорционально слитой информации. В частности, его тяжесть будет напрямую зависеть от числа россиян, чьи права нарушены.

Для юридических лиц штрафы могут вырасти до 15 миллионов рублей. За повторное нарушение компания может заплатить «сотни миллионов рублей».

«Что касается уголовной ответственности, она предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на „сливе“ информации», — пояснил Турчак.

Отмечается, что лишение свободы на срок до восьми лет грозит тем лицам, которые передают данные граждан России за рубеж. В случае, если утечка повлекла вред жизни и здоровью россиян, общественной безопасности, то наказание составит 10 лет заключения. Аналогичное последует за организованную преступную деятельность в сфере персональных данных.

Лицам, которые перепродают эти данные, грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф. Турчак заметил, что изменение законодательства поможет улучшить ситуацию с безопасностью персональных данных россиян.

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