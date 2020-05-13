Депутаты одобрили закон о дистанционном голосовании на выборах

Государственная дума приняла отредактированный закон о возможности голосовать на выборах и референдумах дистанционно и по почте. Также кандидат сможет собирать подписи избирателей с помощью портала госуслуг.

Изменения внесли в статьи 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Как написало РИА «Новости», авторы идеи — члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш. Также за инициативой стоит первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

В первой редакции законопроекта они предложили разрешить политикам собирать подписи (не более 50% от общего числа) избирателей или участников референдума с помощью госуслуг.

Ко второму чтению подготовили еще несколько поправок. В частности, они касались голосования на выборах и референдумах в России дистанционно или по почте. Согласие на такой формат должна дать Центральная избирательная комиссия. Однако эта норма не коснется всероссийского голосования по по правкам в Конституцию РФ.

Кроме того, среди поправок был пункт, по которому выборы главы субъекта могут отложить в нескольких случаях. Например, если в регионе или на территории двух или более его муниципальных образований ввели режим ЧС или повышенной готовности.