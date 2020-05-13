Депутаты предложили разрешить россиянам голосовать дистанционно

В России хотят дать людям возможность голосовать дистанционно на выборах и референдумах. Сделать выбор человек сможет в том числе по почте. На голосование по поправкам в Конституцию норма не распространится.

Инициатива принадлежит группе депутатов от «Единой России», об этом 13 мая РИА «Новости» рассказал соавтор поправки, парламентарий Дмитрий Вяткин.

«Может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — уточнил депутат.

Нововведения могут коснуться проведения выборов в органы государственной власти, местного самоуправления и референдумов разного уровня. Устанавливать порядок таких мероприятий будет Центральная избирательная комиссия.

Депутаты хотят внести поправку к законопроекту о совершенствовании процесса сбора подписей и проверки подписных листов.

Возможность голосовать по почте, уточнил сайт радиостанции «Говорит Москва», не распространится на всероссийское голосование по поправкам к Конституции.

Выступить за или против предложенных изменений в основной закон РФ россияне должны были 22 апреля. Голосование по поправкам перенесли из-за пандемии коронавируса.