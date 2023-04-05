Общество 05 апреля 2023, 11:28 Депутаты одобрили идею лишать гражданства за дискредитацию ВС России Комитет Госдумы поддержал законопроект о лишении гражданства за преступления РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россиян в случае принятия нового закона разрешат лишать гражданства за дезертирство, дискредитацию армии и некоторые другие преступления. Такие поправки одобрил комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, сообщил ТАСС.

Законопроект подготовили к рассмотрению во втором чтении. Его авторы предложили внести в закон «О гражданстве Российской Федерации» несколько изменений, в том числе разрешить лишать приобретенного гражданства за угрозу национальной безопасности.

Реклама

В статью о прекращении гражданства из-за преступления предложили внести несколько новых оснований — нарушение территориальной целостности страны, дезертирство, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Депутаты одобрили поправки и рекомендовали их принять.

Лишить российского гражданства за высмеивание погибших солдат ранее предложили юмориста Семена Слепакова. Артист уехал в Израиль.