Общество 25 января 2023, 13:46 Высмеявшего гибель российских солдат юмориста Слепакова предложили лишить гражданства Сенатор Долгов высказался за лишение гражданства сбежавшего в Израиль юмориста Слепакова Слепаков/ / YouTube

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Сбежавший в Израиль кавээнщик, экс-резидент Comedy Club Семен Слепаков в запрещенной соцсети выложил шуточную песню о смерти российских солдат в бою. Сенатор Константин Долгов в беседе с Shot предложил лишить гражданства юмориста.

Кроме этого, Долгов сказал, что Слепакова нужно не только лишить гражданства, но и запретить ему выступать в России и на корпоративах.

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«Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать», — добавил он.

К слову, весь контент юмориста основан на критике политики российских властей. Он уже давно дал понять, за чью сторону выступает. Об эмиграции Слепакова в Израиль стало известно в марте.

Там же находятся Андрей Макаревич, Максим Галкин (оба признаны иноагентами), которые также открыто выступают против России. Дело дошло до того, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев лишил региональных наград Галкина.

Тем временем в ряде городов России запретили юбилейный концерт Валерия Меладзе. От его выступлений отказались в Барнауле, Иркутске. Артист с самого начала спецоперации выразил свою позицию, но не стал эмигрировать из России. Его изредка замечают на закрытых мероприятиях.