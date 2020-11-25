Депутаты Хабаровска решили остаться в ЛДПР после разговора с Дегтяревым

Все 17 депутатов ЛДПР в Хабаровске решили остаться в партии после разговора с главой края Михаилом Дегтяревым. На встрече с губернатором они договорились пересмотреть деятельность регионального отделения партии, которым руководит Дегтярев.

«Врио [губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев] согласен на конструктивную работу со стороны пересмотра деятельности реготделения в направлении контроля деятельности фракции ЛДПР гордумы. А мы сделали свой шаг — образно выражаясь, забрали свои заявления: де-факто — нет, а де-юре это состоялось. Все мы надеемся и уверены, что договоренности будут соблюдены», — приводит РИА «Новости» слова председателя парламента Хабаровска Михаила Сидорова.

Он добавил, что изначально депутаты хотели выйти из партии молча, без огласки, но их «немножечко подвели товарищи».

17 депутатов городского парламента от ЛДПР написали заявления о выходе из партии 24 ноября, так как их мнение «разошлось с политикой регионального отделения». Тогда Сидоров отметил, что их решение никак не скажется на работе гордумы.