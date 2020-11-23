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    23 ноября 2020, 09:22

    Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска вышли из ЛДПР

    Дарья Бунякова

    Почти половина хабаровского парламента вышла из ЛДПР. Партию покинули сразу 17 депутатов городской думы, сообщил председатель Хабаровской гордумы Михаил Сидоров.
    Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска вышли из ЛДПР

    «17 депутатов от партии ЛДПР сегодня прибыли в региональное отделение политической партии ЛДПР в Хабаровском крае и направили заявление о выходе из партии ЛДПР», — процитировал Сидорова «Интерфакс».

    Сам председатель гордумы тоже покинул партию. По его словам, причинами выхода стали разные взгляды на политику регионального отделения ЛДПР.

    «У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения партии», — пояснил спикер.

    Он добавил, что рабочие отношения продолжатся с властями всех уровней. Сидоров подчеркнул, что депутаты не идут на какую-либо конфронтацию с властями города или края. Он также отметил, что решение депутатов не скажется на деятельности думы, которая будет продолжать работать.

    В сентябре 2019 года ЛДПР победила на выборах в Хабаровскую городскую думу. В состав думы входили 32 депутата от ЛДПР, один от «Справедливой России» и еще один беспартийный.