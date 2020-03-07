Депутаты Госдумы рассказали, что дарят женщинам на 8 Марта

Букет весенних цветов и хорошее настроение — это именно то, что мужчинам стоит дарить дамам в Международный женский день. В этом мнении сходятся парламентарии от различных фракций.

В интервью РИА ФАН депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Шолохов рассказал, что считает цветы — лучшим знаком внимания.

«Я думаю, что лучший знак внимания для женщин — это, конечно, цветы. Безусловно, могут быть какие-то специальные подарки, но хороший, красивый букет, особенно, если это охапка весенних цветов, в эти дни — это самое лучшее», — считает Шолохов.

С ним согласился член фракции ЛДПР Павел Шперов. «Обычно цветы дарю. Подарки дарю жене, дочери, невесткам. Но это личное. Я всегда считаю, что дарить какие-то утилитарные вещи (кухонную утварь) не совсем, как бы, правильно. […] Нужно дарить то, что доставит радость либо оставит какую-то память. Поездку куда-нибудь», — рассказал парламентарий.

Депутат от КПРФ Николай Арефьев также убежден, что в Международный женский день больше всего улыбок и радости вызовет преподнесенный мужчиной букет цветов. По его словам, цветы он дарит всем, а уже в выборе подарков, все зависит от интересов женщины. Кто-то любит чай, кто-то любит кофе, кто-то любит косметику, уточнил Арефьев.

Со всей серьезностью подходит к этому вопросу член фракции ЛДПР Борис Чернышов. Он считает, что лучший подарок — это книга.

«Я в этом году подарю книги замечательного российского историка, писателя Эдварда Радзинского про царство женщин, — рассказал Чернышов.

Уже завтра мужчины по всей стране будут радовать женщин охапками цветов. Чтобы не растеряться в многообразии букетов, специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке.