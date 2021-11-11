Депутаты Госдумы придумали способ снизить цены на жилье

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ предлагают продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы остановить рост цен на жилье. Сборы, введенные до 31 декабря, хотят пролонгировать на весь 2022 год.

Инициативу, как сообщила газета «Известия», в ближайшее время планируется обсудить со строительным сообществом для дальнейшей передачи правительству.

Цены на металлические изделия и конструкции для строительства с начала текущего года поднялись на 25–80%. В среднем по стране за год стоимость арматуры подскочила на 100% и более, канатов для производства плит — на 215%, рассказал первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Среди причин роста — экспорт за границу. Там арматуру готовы покупать по цене более высокой, чем на внутреннем рынке.

Продление экспортных пошлин на черные и цветные металлы на весь 2022 год позволит притормозить рост цен на строительную арматуру и, «может быть, даже их снизит», считает Кошелев.

Сохранение пошлин позволит увеличить долю продукции металлургов для отечественного рынка, уверен глава комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Это, по его мнению, будет способствовать стабилизации цен. Однако для полного решения вопроса дефицита металла на рынке в России нужно также наращивать производство.

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что спрос на жилье снизится к концу следующего года, в результате чего цены упадут. Он отметил, что одна из причин уменьшения спроса — повышения ключевой ставки Центробанка, которая повышает стоимость ипотеки.