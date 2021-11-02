Падение цен на жилье предсказали в Гильдии риелторов

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что спрос на жилье снизится к концу следующего года, в результате чего цены упадут. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он отметил, что одна из причин уменьшения спроса — повышения ключевой ставки Центробанка, которая повышает стоимость ипотеки.

«В следующем году, думаю, точно произойдет стабилизация, скорее всего снижение или коррекция цен на рынке недвижимости в определенных нишах и категориях», — уточнил Апрелев.

Он рассказал, что особенно ожидает падения цен в сегменте новостроек, загородного жилья, незаконченных объектов и жилья эконом класса.