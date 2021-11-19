Депутат заявил о возможности втрое увеличить пенсии россиян

В России есть средства для увеличения пенсий в три раза. Деньги можно взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором находится 14 триллионов рублей.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев напомнил Ura.Ru, что сначала фондов было два. Их объединили прежде всего для поддержки Пенсионного фонда и пожилых людей в форс-мажорных ситуациях.

«У нас 14 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. <…> Сейчас разве не форс-мажор? У вас два бюджета Пенсионного фонда есть. Можете увеличить в три раза пенсию», — сказал парламентарий.

Коломейцев добавил, что перед выборами пенсионерам выделили по 10 тысяч рублей, но одновременно подорожали тарифы, лекарства и «все остальное».

Задачи Банка России депутат назвал отличающимися от поставленных регуляторами других государств. Последние в первую очередь заняты ростом экономики и только потом — поддержанием национальной валюты.

«А у нас этого даже в законе нет. Какая главная задача правительств ведущих стран? Увеличение поддержания благосостояния граждан. А у нас что? Бездефицитный бюджет», — заявил Коломейцев.