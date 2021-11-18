Миллиардер рассказал, как выжить на пенсии с помощью квартиры

Миллиардер и президент российской компании Becar Asset Management Александр Шарапов рассказал порталу BN.ru, как выжить на пенсии. Он заявил, что покупка «пенсионной однушки» поможет ее владельцу обеспечить себе достойную старость.

Бизнесмен предположил, что в противном случае накопить на пенсию будет нелегко. К тому же выплаты для пожилых людей не так уж и высоки.

По словам Шарапова, квартиры, в особенности «пенсионные однушки», легко сдать в аренду. «Потому что или мои дети, или мои друзья и знакомые снимали такое жилье», — объяснил он.

Такой инструмент по приобретению квартир для сдачи в аренду популярен в Индии, Китае и Бразилии. Там это делается с той же целью — накопить и обеспечить себе небедную старость.

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