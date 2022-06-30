Депутат Валуев объяснил, зачем запрещать на Байкале продажу пластиковой посуды

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пластиковых пакетов и посуды на Байкале. Российский боксер, депутат Николай Валуев — один из авторов документа — рассказал «360», в чем польза такой инициативы для человека.

«Пластик разбивается в итоге на микропластик, и это все содержится даже в рыбе, которую человек потребляет, в результате у него может развиться онкологическое заболевание. Сейчас все больше загрязнений микропластиком — и больше людей, которые оставляют его на берегах», — пояснил Валуев.

Он заметил, что все вокруг, включая упаковку, — «сплошной пластик, трудноперерабатываемый в том числе».

Депутат сообщил об еще одной инициативе, которую продвигает: запретить на Байкале продажу моющих средств, содержащих фосфонатные соединения. По мнению Валуева, принятие такого закона «доказало бы необходимость замены фосфонатных соединений в России в целом».

«В мире уже давно пользуются другими моющими средствами. Немалая часть фосфоната вызывает гниль в зеленых водорослях, а она убивает все живое, Байкал не исключение», — подчеркнул парламентарий.

Он признался, что пока добиться принятия закона не удается.

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня, особо отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала. Глава государства заявил, что Байкальск нужно сделать визитной карточкой экотуризма в России.