Эксклюзив 29 марта 2024, 16:17 Депутат указал на возможность применения смертной казни в России Депутат Делягин заявил о возможности применения смертной казни в России Телеканал «360»

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Смертную казнь сейчас можно применять в России, но суды не идут на такую меру при вынесении приговоров. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Открою тайну, которую сам узнал вчера на заседании Госдумы: нет никакого моратория. Есть замечательный депутат КПРФ Юрий Синельщиков, выдающийся юрист, был долгое время прокурором Москвы. Это законник, который про законы знает все. На заседании, когда пошло обсуждение, он сказал: вы знаете, мораторий был введен Конституционным судом в 1999 году до введения судов присяжных», — сказал он.

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Парламентарий отметил, что когда суды присяжных ввели, мораторий автоматически перестал существовать.

«После этого в 2009 году Конституционный суд принял документ, но он носит рекомендательный, а не обязывающий характер. Если бы кто-то захотел, то мы могли бы использовать смертную казнь», — добавил депутат.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации.