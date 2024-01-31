Общество 31 января 2024, 10:28 Депутат Швыткин предложил внедрить программу реабилитации для участников СВО Депутат Швыткин: участникам СВО нужны программы реабилитации и трудоустройства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы обсуждают различные инициативы социального характера, направленные на поддержку участников спецоперации. По мнению замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина, нужно создать условия для реабилитации и трудоустройства ветеранов после окончания украинского конфликта. Об этом написала «Лента.ру».

«Я думаю, есть еще вопросы, которые необходимо совершенствовать в этой области», — пояснил российский парламентарий.

Реклама

Он указал на важность улучшения закона о ветеранах боевых действий. Швыткин заявил, что можно повысить их финансовую поддержку, а также решить жилищный вопрос.

По его словам, в Госдуме придерживаются того законодательного вектора, который задали в прошлом году. Сейчас депутаты обсуждают законопроекты о льготах для вдов, действующих военнослужащих, добавил он.

Ранее глава Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в 2023 году более 17 тысяч семей участников СВО получили социальную поддержку.