Подмосковье 26 января 2024, 17:13 Более 17 тысяч семей бойцов СВО получили соцподдержку в Подмосковье в прошлом году Unsplash

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Семьям участников СВО доступны различные меры поддержки в Подмосковье. Так, за год соцпомощь оказали более чем 17 тысячам семей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что работа в данном направлении является приоритетной в регионе.

«Депутаты регулярно проводят встречи с семьями наших героев, помогают в получении всех положенных льгот, а также узнают их потребности и нужды. Результатом этой работы стал ряд принятых законов о дополнительной поддержке — в частности, о бесплатной реабилитации бойцов, об освобождении от уплаты транспортного налога, о дополнительной льготе в рамках „социальной газификации“», — уточнил спикер.

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Родственники бойцов могут получить и другие меры поддержки: бесплатное посещение детского сада, бесплатное питание в школе, бесплатные кружки и секции, летний отдых детей, помощь на дому, юридическую и психологическую помощь.

Что касается самих участников, то для них предусмотрены персональные помощники. Они оказывают всестороннюю поддержку, помогают оформить льготы и выплаты, заказать ТСР, найти работу и многое другое.

Кроме того, они могут пройти реабилитацию в центре «Ясенки». Курс реабилитации там составляет 21 день. Данной возможностью воспользовались уже более 100 человек.

Сейчас рассматривают возможность разработать законопроект, который даст право родственникам участников СВО находиться с ними бесплатно в реабилитационном центре.

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