Депутат рассказал, на что пенсионеры смогут потратить «новогодний капитал»

Автор идеи о «новогоднем капитале» депутат Госдумы РФ Борис Чернышов пояснил, что пенсионеры смогут тратить деньги на что угодно — проверять, куда пойдут средства, никто не будет.

«Потратить можно на что угодно, это же все связано с праздниками. Может купить себе одежду, подарок на Новый год, накрыть стол для знакомых и друзей», — приводит агентство Ura.ru слова Чернышова. Собеседник пояснил, что новогодний капитал будет своего рода подарком пенсионерам к празднику.

Ранее стало известно, что зампред думского комитета по образованию Чернышов направил обращение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. В этом обращении он предложил создать так называемый «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров, который поможет им купить все необходимые для праздничного стола продукты, елку и украшения без ущерба для своего бюджета. По мнению депутата, размер новогодней выплаты нужно привязать к средней сумме пенсии по российским регионам.