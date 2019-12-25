Депутаты предложили сделать «новогодний капитал» для пенсионеров
«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — приводит обращение депутата RT.
Чернышов пояснил, что пенсионеры смогут потратить полученные деньги на продукты для новогоднего стола и приобрести другие праздничные атрибуты без ущерба для своих сбережений.
По словам депутата, «новогодний капитал» необходимо привязать к пенсиям, которые выплачивают в регионах России. При этом точная сумма в обращении не указывается. Свою инициативу Чернышов уже направил на рассмотрение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, что россияне смогут получать увеличенные выплаты, если будут уходить на пенсию не менее чем на один год позже установленного возраста.